El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC), se refirió a la evaluación de la administración del presidente Gabriel Boric y las últimas noticias que han emanado desde el Ejecutivo como la salida del jefe de Avanzada, Nelson Alveal.

“Creo que este Gobierno está sobreobservado por la prensa y la oposición. No pasa nada muy diferente a lo que pasa en cualquier gobierno. ¿Alguien sabía quién era el jefe de avanzada del presidente Piñera? Se trata de instalar una idea de caos que no es real“, aseguró en conversación con La Segunda.

Asimismo, abordó el momento actual de la política a raíz de las censuras en las comisiones de la Cámara y aseguró que “hay un escenario polarizado sobre todo post plebiscito”, donde “la peor conclusión que puede sacar la oposición es que más del 60% que votó Rechazo es de derecha. Es un error equivalente a pensar que el 80% que votó por el Apruebo en el plebiscito de entrada es de izquierda”

“En democracia, tanto las derrotas como los triunfos son circunstanciales. Entenderlo te permite pararte pensando cuál es el paso para mañana y que se necesita construir mayorías. (…) Es complejo lo que está sucediendo en la Cámara, porque parece más un show mediático que poco ayuda a la política a revalorizarse“.

Enemigo de apelar al anticomunismo

En la entrevista, el subsecretario fue consultado sobre el “anticomunismo” del que habló Marcos Barraza, a raíz de su fallida llegada a Interior y la frustrada presidencia de Karol Cariola en la Cámara: “Soy súper enemigo de apelar al anticomunismo“, replicó.

“Puede ser considerado como una forma fácil de rechazar cualquier crítica que pueda llegar a ser legítima. No obstante, sí creo que existe algo de eso (…) pensar que no me nombraron subse de Interior porque tuiteé, hace once años, algo sobre Carabineros es súper equivocado”, añadió.

Sobre esto último, explicó que “a mí me objetó la oposición, de forma virulenta, por ser comunista. Lo mismo con Karol Cariola, a quien se le objeta ‘por ser vocera del Apruebo’, misma condición del actual presidente de la Cámara. Es difícil pensar que no es así, cuando todo indica que es así”.

“Más que llorar las y los comunistas porque nos tratan mal, lo importante es ver qué tipo de democracia estamos construyendo“, concluyó.