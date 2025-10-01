Ni el chupacabras ni un murciélago: SAG aclara qué es la extraña criatura encontrada en Paillaco

Diversas fueron las teorías que circularon en redes sociales debido al color café, patas alargadas, brazos largos con garras y cola del ser.

En las últimas horas, en redes sociales sorpresa causó la noticia del hallazgo de una misteriosa criatura no identificada en una casa de Paillaco, en la región de Los Ríos.

Los usuarios y usuarias teorizaban que podía ser un murciélago o hasta la mítica figura del chupacabras debido a su color café, patas alargadas, brazos largos con garras y cola.

Sin embargo, este miércoles el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) acabó con el misterio y reveló finalmente a qué animal corresponde tras un análisis de sus restos.

¿Qué era la extraña criatura encontrada en Paillaco?

Carlos Burgos Martínez, Director Regional SAG Los Ríos, señaló que “determinamos que se trataba de un ave en avanzado estado de descomposición”, según consignó Radio Bio-Bío.

“Por sus características anatómicas y morfológicas, se trata de un ejemplar de Garza, posiblemente Garza blanca chica, cuya causa de muerte no es posible de determinar”, agregó.

El director del servicio también aprovechó la instancia “para agradecer a la comunidad su constante preocupación por la fauna silvestre y su activa participación en su cuidado”.