Nebularia: la bacteria que mantiene contaminado el Lago Vichuquén

Aún se mantiene la alerta sanitaria levantada por el Ministerio de Salud, el 5 de diciembre, producto de la sobrereproducción de una cianobacteria que afectó a todo el Lago Vichuquén, ubicado en la provincia de Curicó, Región del Maule, lugar que recibe a miles de turistas durante la temporada de verano.

En base a esto, se levantó la prohibición de utilizar el lago como centro recreacional, y de baño, para los vecinos del sector y aquellos que desean visitarlo.

En conversación con CNN Tiempo, Karin del Campo, magíster en microbiología y secretaria de estudios de Tecnología Médica de la Universidad San Sebastián, detalló sobre la bacteria que afecta el lugar y las recomendaciones para quienes vayan a veranear.

¿Qué es la bacteria Nodularia que afectó al Lago Vichuquén?

La experta detalló que Nodularia es un género perteneciente a las cianobacterias (algas verde azuladas), las cuáles poseen clorofila. Esto quiere decir, que la bacteria pasa por un proceso de fotosíntesis y se desarrolla, generalmente, en espacios acuosos y de vida libre.

Pero, ¿cuáles son las condiciones para que se declare alerta sanitaria producto de la presencia de esta bacteria? La académica detalló que se generó una sobre reproducción producto de una triada de condiciones que permite su propagación.

“Cualquier lago va a tener un basal de nutrientes o sustratos para que algunas bacterias puedan vivir libres y permanentes. Sin embargo, si estas condiciones aumentan o se generan otras adicionales, que fue lo que pasó acá, claramente vamos a tener una sobreproducción de esta bacteria”, enfatizó del Campo.

Dentro de la triada de condiciones están: las altas temperaturas, la luz y el aumento de nutrientes tipo fosfatos, nitratos, además de un aumento de la salinidad del lago, que se produce por una infiltración de agua marina, que si no ingresa de forma directa, se puede pasar por debajo de dunas en lo profundo.

¿Cómo afecta la presencia de la Nodularia en el cuerpo de agua?

La nodularia presenta características que la vuelven tóxica. La ingesta de esta, puede generar condiciones adversas que pueden terminar con la muerte de fauna, terrestre y acuática, si se consume. Además, la bacteria afecta principalmente a nivel hepático, al sistema nervioso central y a su vez, puede generar daños a nivel gastrointestinal.

“Aún así, si no hay consumo y solamente se produce un contacto térmico o tópico, se han registrado lesiones en la piel, alergia botánea con irritación como primer síntoma”, señaló la magíster en microbiología.

Aún así, la académica, al ser consultada sobre el tiempo que la presencia de esta bacteria perdurará en el lago, explicó que, producto de la triada mencionada con anterioridad, las condiciones se vuelven complejas y el escenario actual continuaría hasta el invierno.

“En el peor de los casos, mucho tiempo más, por el hecho de la condición climatológica. Sin embargo, esto no debiese ser mucho tiempo en el sentido de años, porque como vimos, uno de los tres puntos de esta triada es la temperatura y la luz, en algún momento va a terminar el verano, va a bajar la temperatura y esta condición idónea de la triada ya no va a estar. Entonces, eventualmente podríamos estar hablando hasta el comienzo de una época más fría”, finalizó Karin del Campo, magíster en microbiología y secretaria de estudios de Tecnología Médica de la Universidad San Sebastián.