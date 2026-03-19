Revelan detalles contradictorios en testimonio de Nicolás Zepeda durante tercera jornada de su juicio en Francia

Zepeda fue sentenciado a 28 años de prisión, pero la Justicia de Francia anuló la condena anterior y abrió un nuevo proceso que finalizará el 26 de marzo.

Este jueves continuó el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, acusado de la muerte y desaparición de Narumi Kurosaki, en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en Lyon.

El periodista de Chilevisión, Roberto Cox, relató desde Francia que Zepeda reconoció viajar a Besanzón para ver a Narumi, un detalle clave del caso que no contó en sus testimonios anteriores.

Además, reveló que estaba en la habitación de Narumi cuando el exnovio de ella golpeó la puerta de su cuarto: “Estábamos viendo una película y alguien golpea la puerta y ella me dice de no hacer ruido y que luego me iba a explicar”.

Uno de los puntos más cuestionados por el juez en su declaración fue cuando señaló que, pese a que cuando llegó a Chile tenía conocimiento de la desaparición de la joven japonesa, no intentó contactarse con ella, su familia o con las autoridades para aportar información que podría ayudar a dar con su paradero.

“Cuando supe que había gente que la buscaba, lo primero que pensé es que ella le iba a escribir primero a su familia y no iba a ser yo la primer persona que ella iba a contactar”, relató.

La nueva cronología de los hechos

En su nuevo testimonio, reveló que llegó el 1 de diciembre a Besanzón, quedándose toda la noche en su auto estacionado frente a la residencia universitaria donde Narumi se quedaba. Al día siguiente, entró al departamento y tocó la puerta de la habitación de su exnovia, pero no obtuvo respuesta alguna. Durante esos días, el chileno durmió en un vehículo.

Al ser consultado por el magistrado respecto a por qué no contactó con ella, el acusado señaló que “No tenía decidido cómo acercarme. No tenía los medios. Las comunicaciones estaban cortadas”. Agregó que se estacionó allí porque “estando ahí iba a tener más chances de encontrarla”.

El encuentro entre ambos se produjo recién el 4 de diciembre. Según Zepeda, Narumi lo vio a la distancia y se acercó emocionada a él. Fue entonces cuando se trasladaron a 50 kilómetros de Besanzón para ir a un restaurante, y contó que estuvieron 30 horas juntos en la habitación de ella.

Nicolás indicó que el 6 de diciembre, a las 4:23 de la madrugada, abandonó la residencia: “Narumi me pidió irme. Hay una discusión. Me despierto en la noche para ir al baño y ella se despertó. Retomamos una discusión que habíamos tenido. Ella me dice que lamenta lo que pasó…”.

Aseguró que, cuando se fue de la habitación, Narumi continuaba con vida y que ella le dijo que le hablaría para verse nuevamente. Zepeda manejó hasta Dijón para devolver el vehículo que arrendó y se detuvo en el mismo centro comercial donde compró combustible antes. Allí, relató que la japonesa le pidió que le comprará un pasaje en tren de Besanzón a Dijón, detalle que causa sospecha en la investigación, ya que ella contaba con una tarjeta de membresía que le daba descuentos por ser estudiante.

El chileno dijo que le envió el pasaje por correo electrónico y que, desde entonces, dejó de tener contacto con ella. Posteriormente, Zepeda viajó hasta Barcelona para encontrarse con su primo y luego volvió a Chile para “retomar” su vida.