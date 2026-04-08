“Nada justifica la violencia”: Oficialismo y Partido Nacional Libertario rechazan agresión a ministra de Ciencia en la Universidad Austral

Diversos diputados y senadores que integran el oficialismo condenaron la agresión que enfrentó la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Además, el Partido Nacional Libertario manifestó que “lo ocurrido no es una manifestación. Es violencia política”.

El oficialismo y el Partido Nacional Libertario (PNL) se refirieron a la agresión que enfrentó la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral.

El Partido Republicano, a través de una declaración pública, expuso: “Nada justifica la violencia ni las agresiones, menos aún contra una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Este tipo de hechos deterioran la convivencia democrática y el rspeto básico que debe existir en nuestra sociedad”.

Asimismo, enfatizó que las universidades deben ser espacios de diálogo, reflexión y respeto, “no escenarios de violencia ni de amedrentamiento”.

En ese contexto, la colectividad espera que los hechos sean investigados y que se apliquen las sanciones correspondientes.

Comunicado:

Partido Republicano condena la agresión

contra la ministra Ximena Lincolao pic.twitter.com/uteZJRTYJV — Partido Republicano (@PRChile) April 8, 2026

Comunicado:

Partido Republicano condena la agresión

contra la ministra Ximena Lincolao pic.twitter.com/uteZJRTYJV — Partido Republicano (@PRChile) April 8, 2026

Por su parte, la jefa del comité de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, expresó su solidaridad con la secretaria de Estado y arremetió: “Opositores al gobierno que estuvieron cuatro años encerrados, ahora vuelven a su actitud golpista y violenta. Vergüenza y pena, solo saben destruir, intimidar y causar terror. La violencia jamás va a ser el camino”.

Asimismo, el jefe de bancada de diputados de RN, Diego Schalper, entregó su respaldo a la titular de Ciencia.

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El @Senado_Chile por unanimidad rechaza los actos de violencia de los que ha sido victima la ministra de ciencias sra. Lincolao y entrega su solidaridad. La violencia no es ni será nunca una forma válida de manifestarse. — Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) April 8, 2026

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Educación y senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Sanhueza, comentó: “No podemos permitir que este tipo de hechos sea una costumbre en nuestros planteles educacionales. Por eso, hacemos un llamado también a la universidad a que aplique el reglamento de convivencia y ejerza las sanciones más altas para los alumnos involucrados en este tipo de hechos”.

El Partido Nacional Libertario (PNL), por medio de un escrito, planteó: “Lo ocurrido no es una manifestación. Es violencia política ejercida por grupos de izquierda radical que no toleran los resultados de las elecciones y buscan imponer sus ideas mediante la intimidación y la agresión”.

“Cuando una autoridad es insultada y atacada en el ejercicio de sus funciones, lo que está en juego no es solo su integridad, sino el respeto por las reglas democráticas”, añadió.

Por su parte, el vicepresidente del PNL, Juan Antonio Urzúa, llamó al Gobierno a ubicar a los responsables y a que reciban las sanciones pertinentes.