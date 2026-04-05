Exministro Muñoz rebate a De Grange por la Ley Uber y acusa afirmaciones “que no se ajustan a la realidad”

El extitular de Transportes respondió por escrito a las críticas del actual ministro sobre el reglamento de la llamada Ley Uber y rechazó tres puntos de su diagnóstico: la restricción entre comunas, los supuestos “amarres” en el ministerio y el impacto del recorte presupuestario.

El exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz salió a responder a Louis de Grange y cuestionó duramente sus dichos sobre el reglamento de la llamada Ley Uber, al asegurar que el actual titular de la cartera formuló “varias afirmaciones que no se ajustan a la realidad”. La réplica fue publicada en una carta al director enviada a La Tercera, luego de la entrevista en que De Grange defendió congelar cambios a la normativa.

Uno de los puntos centrales del cruce apunta a la movilidad de los vehículos de aplicaciones. Según Muñoz, no es correcto afirmar que la ley impide circular entre comunas, ya que la regulación opera por regiones y permite trasladar pasajeros fuera de la región de origen, aunque no autoriza quedarse trabajando en otra. En la misma línea, también precisó que la exigencia de antigüedad para los autos no afecta a los que ya operan, sino a quienes se integren cuando la ley entre plenamente en régimen.

El exministro también rechazó los cuestionamientos de De Grange sobre supuestos “amarres” en el Ministerio de Transportes. En su carta, sostuvo que esa acusación “tampoco se condice con la realidad” y aseguró que todos los integrantes de su gabinete de confianza presentaron su renuncia con anticipación y ya están fuera de la institución.

Otro de los flancos del debate es el ajuste fiscal exigido al ministerio. Muñoz respondió a la tesis de que el recorte de 3% podía lograrse suprimiendo cargos y sostuvo que esa lectura no resiste un análisis básico de cifras, ya que el gasto en personal representa cerca del 3,5% del presupuesto total de la cartera. A su juicio, un recorte de esa magnitud por esa vía implicaría dejar al ministerio “prácticamente sin funcionarios”.

El intercambio se produce mientras el reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte sigue en pausa. De Grange sostuvo en La Tercera que el texto aprobado por Contraloría “destruía la industria de las aplicaciones” y anunció que el gobierno buscará introducir cambios antes de su publicación definitiva. Con la carta de Muñoz, la discusión dejó de estar solo en el contenido técnico del reglamento y pasó a convertirse también en un choque político entre la administración actual y la anterior.