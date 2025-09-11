Municipalidad de Coquimbo confirma suspensión del show de Jere Klein en La Pampilla tras allanamiento en su casa

La decisión apunta al resguardo de la realización del evento y "ante la incertidumbre de la situación que afecta al artista", señalaron desde el municipio.

La Municipalidad de Coquimbo anunció la suspensión del show que el cantante urbano Jere Klein iba a realizar en la fiesta de la Pampilla.

Esto, debido al allanamiento en la casa del artista en Colina y también en otros domicilios de Cerro Navia, donde se logró la detención de 17 personas y la incautación de drogas, armas, municiones y dinero en efectivo.

Hasta el momento, Jere Klein se encuentra en calidad de imputado.

Bajo ese contexto es que el municipio informó en un comunicado que la decisión se da “en resguardo de la realización de este importante evento y ante la incertidumbre de la situación que afecta al artista, que enfrenta una investigación policial, según han señalado algunos medios de comunicación”.

En esa línea, afirmaron que “en la actual gestión municipal se promueve el arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones artísticas, incluyendo la música urbana, donde diversos exponentes se han presentado en la fiesta más grande de Chile con gran éxito”.

Por ello, lamentaron “tener que adoptar esta decisión ante eventualidades externas que pueden afectar la realización del evento”.