Polémica exposición artística fue cerrada por la Municipalidad de Concepción

Desde la administración municipal se suspendió la exposición, se cerró la sala y se inició un sumario administrativo en la Dirección de Cultura.

La Municipalidad de Concepción cerró la exposición “Sismografía del cuerpo”, de Luis Almendra, la cual estaba inaugurada en el Punto de Cultura Federico Ramírez y reunía el trabajo de otros 10 artistas.

Dentro de la exposición había una pintura llamada “Máquina de Guerra” que aludía a un retrato semidesnudo de Camila Polizzi.

En la instancia, también se encontraba un castillo decorado con velas, elementos infantiles y juguetes sexuales, lo que generó malestar en encargados del municipio.

El administrador municipal, Boris Negrete, afirmó que tras recibir la denuncia la primera determinación fue suspender la exposición, cerrar la sala e iniciar un sumario administrativo en la Dirección de Cultura.

“La situación nos parece grave. (…) Creemos que esto transgrede toda lógica, va contra la normativa legal y el sentido común“, indicó Negrete.

Por su parte el artista indicó: “Me voy a quedar acá y si el alcalde quiere hablar conmigo que hable conmigo directo. Si quieres me encadeno a la puerta y hago huelga de hambre”.

Por otra parte, el Centro Cultural Víctor Jara hizo un llamado a frenar la censura y alegó que hubo maltrato por parte del alcalde Héctor Muñoz tras la clausura.