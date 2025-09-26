Mundial Sub 20: Embajada argentina recomienda a turistas evitar ropa de clubes trasandinos y cuidar pertenencias en vía pública

La embajada de Argentina en Chile emitió una serie de recomendaciones para los turistas argentinos que visitarán el país en el marco del Mundial Sub 20 Chile 2025. Entre las sugerencias, destaca "evitar el uso de indumentaria alusiva a clubes de fútbol de Argentina".

En el marco del Mundial Sub 20 Chile 2025, la embajada de Argentina en Chile realizó una serie de recomendaciones para los turistas trasandinos que visiten el país.

Recomendaciones para los visitantes:

Para el ingreso a los estadios, se debe portar la entrada respectiva y el documento de identidad asociado al ticket (DNI o pasaporte).

Por razones de seguridad, se sugiere evitar el uso de indumentaria alusiva a clubes de fútbol de Argentina.

No ingresar a Chile transportando alimentos frescos de origen animal.

Está prohibido ingresar al país con armas, municiones, explosivos, sustancias químicas o drogas. “Su transporte a este país acarrea serias consecuencias penales”, advirtió la embajada.

Se recomienda vigilar especialmente teléfonos celulares y documentación, tanto en la vía pública como en centros comerciales.

Se sugiere estacionar vehículos de patente argentina en recintos privados, verificar que estén correctamente cerrados y no dejar objetos de valor en su interior.

En caso de pinchadura de neumáticos, especialmente en el trayecto desde la frontera, “no aceptar ayuda de terceros”.

El episodio en Avellaneda

El pasado miércoles 20 de agosto, en el marco de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile y el club argentino Independiente disputaron su paso a los cuartos de final. Sin embargo, el partido no se concretó debido a una serie de disturbios.