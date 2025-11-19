Multinacional del rubro del agua anuncia cierre definitivo de operaciones en Chile tras 46 años por “compleja condición actual”

La empresa del sector hídrico, propietaria de la marca Vinilit, argumenta "complejas condiciones actuales" para su retiro gradual del mercado local.

La multinacional Aliaxis confirmó el cese definitivo de operaciones de su filial Vinilit en Chile, poniendo fin a 46 años de presencia en el mercado nacional. La empresa, especializada en soluciones para el sector hídrico, justificó su decisión tras un análisis regional que identificó “complejas condiciones actuales en nuestro país”.

El anuncio formal señala que el proceso se ejecutará de manera gradual para honrar todos los compromisos comerciales.

Proceso de desvinculación

Según reportó Bío Bío Chile, la compañía, que opera una planta industrial en San Bernardo, aseguró que mantendrá sus obligaciones con clientes, proveedores y colaboradores durante la transición. Vinilit by Aliaxes explicitó que “hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones en Chile” luego de evaluar el escenario local.

En los próximos días la empresa comunicará los plazos y mecanismos específicos para este cierre ordenado, que afecta a una organización con presencia en el retail chileno desde 1978. La multinacional se especializaba en tecnologías para la conducción de agua y energía, marcando el fin de una era en la industria nacional.