Multas de hasta $500 mil por no presentarte como vocal de mesa: Revisa aquí hasta cuándo puedes excusarte

El Servel abrió el plazo para presentar excusas de vocal de mesa, el cual se extenderá entre el 27 y el 29 de octubre. Quienes no justifiquen su inasistencia arriesgan multas que pueden superar los $500 mil.

El Servicio Electoral (Servel) publicó este sábado 25 de octubre la lista de vocales de mesa para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre.

¿Hasta cuando te puedes excusar?

Las personas designadas que no puedan cumplir con esta obligación cívica tendrán un plazo para presentar sus excusas: el periodo se extenderá desde el 27 hasta el 29 de octubre, fechas en las que deberán justificar su inasistencia ante la Junta Electoral correspondiente.

Una vez finalizado ese proceso, el 1 de noviembre se dará a conocer la nómina definitiva de vocales, que incluirá a los reemplazantes. Desde esa fecha ya no será posible presentar excusas.

En el siguiente link puedes buscar tu junta electoral designada por sede: JUNTAS ELECTORALES

Multas por no sufragar

Tanto votar como desempeñarse como vocal de mesa son deberes cívicos obligatorios. Quienes no acudan a sufragar arriesgan multas que van desde 0,5 a 1,5 UTM, equivalentes a entre $34.000 y $103.000, aunque esta sanción no aplica a los extranjeros avecindados.

En el caso de los vocales de mesa que no se presenten sin justificación, las multas son más altas: van de 2 a 8 UTM, es decir, entre $138.000 y $554.000.

Las excusas válidas para no desempeñar este rol incluyen, entre otras:

Ser designado miembro del colegio escrutador.

Estar fuera del país o a más de 300 kilómetros del local de votación.

Tener más de 70 años.

Estar física o mentalmente imposibilitado, con certificado médico.

Cumplir funciones en establecimientos hospitalarios durante los comicios.

Embarazo, ser padre o madre de un menor de dos años.

Cuidar a personas mayores dependientes o con discapacidad.

Desempeñar otras funciones establecidas por ley en los mismos días de votación.

Quienes no puedan presentarse deberán guardar los documentos que acrediten su situación, ya que, en caso de ser citados por el Juzgado de Policía Local, podrán justificar la ausencia y evitar sanciones.