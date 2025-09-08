Multa por no votar: Diputados UDI acusan que Vallejo actúa “como si fuera parte del comando de Jara”

Los gremialistas Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida plantearon que "es evidente que algunas autoridades están con la calculadora en mano viendo cómo pueden favorecer a una candidatura en particular".

Diputados de la bancada de la UDI, Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida acusaron a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, de “actuar como si fuera parte del comando de Jeannette Jara”. Esto, en medio de la controversia generada por el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados a la multa por no votar en las elecciones de noviembre.

Los gremialistas apuntaron a los dichos de la autoridad, quien declaró que se debe resolver el tema de la multa y cómo será, teniendo en cuenta la realidad de los chilenos. En esa línea, el castigo por no votar debería considerar el costo de la vida en el país.

De ese modo, Donoso y Fuenzalida aseguraron que en el acuerdo alcanzado por el Gobierno y la presidencia de la Cámara Baja no se discutió sobre el monto de las multas. En cambio, se hablaba sobre una reforma que aumente los requisitos para respaldar el voto extranjero.

En esa línea, los parlamentarios acusaron que la vocera del Ejecutivo actúa como si fuera parte del comando de la candidata presidencial oficialista. “Es evidente que algunas autoridades están con la calculadora en mano viendo cómo pueden favorecer a una candidatura en particular”, dijeron.

Además, plantearon que las palabras de la ministra han sido improvisadas y “representan un nuevo intento por seguir entrampando el proyecto y que finalmente convirtamos el voto obligatorio en voluntario”.

Y cuestionaron que es “inexplicable” que luego de que el Gobierno haya anunciado un acuerdo sobre el tema, los parlamentarios oficialistas no lo respaldaran.

“Es absolutamente inentendible que después de que el presidente Gabriel Boric se comprometiera a destrabar este asunto, su vocera apareciera poniendo nuevas trabas para que finalmente no se apruebe. Todo esto nos lleva a pensar que esta estrategia ha sido conversada con la candidatura de Jara, porque saben perfectamente que convertir el voto obligatorio en letra muerta, como lo están haciendo ahora, los puede terminar favoreciendo en las elecciones”.

Incluso, emplazaron a la candidata a pronunciarse sobre la situación: Ella “debería ser la primera en exigir que se respete este acuerdo y que las elecciones se desarrollen de manera transparente y legítima. Sin embargo, su silencio de todos estos días nos hace pensar que no le molestaría tanto que no se apliquen multas por no ir a votar”.

De ese modo, Donoso y Fuenzalida reforzaron el llamado de la UDI a que el mandatario aparte de las negociaciones al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y que deje el acuerdo en manos de la titular de la Segpres, Macarena Lobos.