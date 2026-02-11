Jaime Mulet alerta la amenaza de disolución del FRVS: “Si el Tricel no acoge nuestra postura, el partido desaparecería”

El diputado reelecto conversó con CNN Chile Radio sobre la crisis que enfrenta la Federación Regionalista Verde Social tras no alcanzar el umbral exigido por el Servel. El parlamentario adelantó la batalla legal que darán en el Tricel y reconoció que, de no revertirse la medida, la colectividad dejaría de existir, obligándolos a un proceso de reinscripción desde cero.

Un complejo escenario político y legal enfrenta la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). Tras los recientes comicios parlamentarios, la colectividad figura en la lista de los 13 partidos que no alcanzaron el umbral mínimo de votación (5%) ni la elección de cuatro parlamentarios en dos regiones distintas, requisito establecido por la ley para mantener su vigencia legal.

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado reelecto por el Distrito 4, Jaime Mulet, abordó la estrategia jurídica que desplegarán para evitar la disolución y el reordenamiento de las fuerzas políticas en el Congreso.

Mulet confirmó que, aunque aún no han sido notificados oficialmente por el Servel, la decisión de impugnar la medida ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) está tomada. El argumento central del partido radica en la interpretación de los parlamentarios en ejercicio.

Los argumentos del FRVS

El parlamentario explicó que la situación de la FRVS —y de Evópoli— es distinta a la de los otros partidos en riesgo. Según su análisis, el partido sí cumple con el requisito de cuatro parlamentarios si se contabiliza al senador de la colectividad con mandato vigente hasta 2030, sumado a los tres diputados electos en la reciente votación.

“Es un tema de interpretación legal que nosotros creemos que vamos a ganar en el Tricel”, aseguró Mulet, calificando la postura actual del Servel como “absurda”.

“Si un partido tuviera seis senadores en ejercicio elegidos hasta el año 2030, y eligiera tres diputados y no cuatro, ese partido tendría que disolverse teniendo nueve parlamentarios (…). Y uno que elige solo cuatro diputados y no tenga ningún senador debe existir a juicio del Servel, lo que es absurdo“, argumentó el legislado.

#CNNChileRadio | Jaime Mulet, excandidato presidencial y diputado, sobre impugnar ante el Tricel: “Absolutamente. Nosotros tenemos una situación distinta, como Evópoli, ya que tenemos 4 o 5 parlamentarios en ejercicio”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/SfV3rbDGdM — CNN Chile (@CNNChile) February 11, 2026

Sin embargo, Mulet fue realista respecto a las consecuencias de un fallo adverso. Al ser consultado sobre el futuro de la tienda si el Tricel no acoge su reclamación, el diputado fue tajante: “El partido se disuelve. Si el Tricel no acoge lo que nosotros creemos (…), bueno, se disuelve al igual que los otros once”.

En esa línea, descartó la opción de fusionarse con otros movimientos debido a las restricciones legales actuales, señalando que el único camino sería la reinscripción de sus cerca de 18.000 militantes. “El partido desaparecería y sería, para nosotros, muy doloroso, pero es la realidad”, admitió.