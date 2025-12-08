Mujer falleció durante la peregrinación a Lo Vásquez en plena Ruta 68

La muerte ocurrió en uno de los tramos de mayor afluencia de peregrinos, donde los equipos de emergencia han debido reforzar la atención debido al aumento de incidentes vinculados al cansancio y las altas temperaturas.

La masiva peregrinación al Santuario de Lo Vásquez registró un hecho fatal durante la madrugada de este lunes, luego de que una mujer de 51 años muriera mientras avanzaba por la Ruta 68 rumbo al templo.

Según información confirmada por Carabineros, la mujer se desplomó cerca de las 03:45 horas a la altura del kilómetro 73,6, en dirección a Valparaíso. Personal policial que patrullaba el sector verificó que la feligresa se encontraba tendida en la vía pública, por lo que se activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Minutos después llegó al lugar un equipo del SAMU, que realizó maniobras de reanimación; sin embargo, la mujer terminó falleciendo en el sitio. De acuerdo con los antecedentes preliminares, su muerte estaría asociada a un paro cardiorrespiratorio y no habría intervención de terceros.

El Ministerio Público instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso.

En paralelo, Carabineros reiteró el llamado al autocuidado, especialmente para quienes presentan condiciones médicas previas, ante los extensos trayectos y la alta demanda física que implica la tradicional caminata hacia Lo Vásquez.