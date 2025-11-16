Mujer comenzó trabajo de parto mientras se dirigía a su local de votación en Puente Alto

En plena jornada electoral, una mujer entró en trabajo de parto a pocos metros de un recinto de votación en Puente Alto, lo que movilizó a transeúntes, Bomberos y equipos de salud municipal.

Una situación inesperada se registró la tarde de este domingo en Puente Alto, en plena jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Pasadas las 15:00 horas, una mujer que se dirigía a ejercer su derecho a voto comenzó con trabajo de parto en las inmediaciones del Colegio Raúl Silva Henríquez.

De acuerdo con información de Chilevisión, la emergencia fue advertida por una persona que transitaba por el sector y decidió detener su vehículo al ver que la mujer se encontraba visiblemente descompensada.

En pocos minutos llegaron Bomberos de Puente Alto, voluntarios de la Cruz Roja y una ambulancia municipal para asistirla.

Testigos señalaron que la mujer había acudido previamente a votar y caminaba junto a uno de sus hijos cuando se desencadenó el trabajo de parto. Su familia confirmó posteriormente que se trataba de su segundo embarazo.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien llegó al sitio minutos después, destacó la rápida reacción de los equipos de emergencia: “Estaba la Cruz Roja, Seguridad Municipal y Bomberos. El equipo de salud no se demoró nada en llegar. Ella está bien”.

La madre de la afectada explicó que las contracciones se intensificaron al subir una escalera cerca del recinto: “Cuando llegó acá le empezó a dar fuerte… tuvimos que llamar al tiro”, señaló.

Tras la asistencia inicial, personal médico logró estabilizarla y trasladarla en ambulancia a un recinto asistencial, donde continuará su atención.