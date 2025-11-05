Mujer murió tras recibir más de 30 disparos dentro de su auto en Quilicura

Una mujer de 44 años fue asesinada durante la madrugada de este miércoles en la villa Valle de La Luna, en Quilicura. La víctima, quien tenía antecedentes por delitos de drogas y contra la propiedad, recibió más de 30 impactos de bala mientras iba a bordo de su vehículo.

Una mujer de 44 años murió tras recibir más de 30 disparos cuando se encontraba al interior de su vehículo en la villa Valle de La Luna, en la comuna de Quilicura, durante la madrugada de este miércoles 5 de noviembre.

Según los primeros antecedentes, la víctima estaba acompañada por un hombre de 36 años, ambos de nacionalidad chilena, cuando un grupo de sujetos a bordo de otro automóvil se detuvo junto a ellos y abrió fuego. Los peritajes preliminares determinaron la presencia de más de treinta vainillas en el lugar.

El comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, informó que Carabineros “encuentra a dos personas con heridas por proyectil balístico, una de ellas de sexo femenino, quien no mantenía signos vitales, y un varón que fue trasladado al Hospital San José, donde permanece fuera de riesgo vital”.

Además, señaló que el equipo investigador “trabaja en el sitio del suceso para determinar la cantidad de evidencia balística, realizar el levantamiento de cámaras y el examen externo del cuerpo, con el fin de establecer las lesiones que mantiene”.

El fiscal ECOH Leonardo Tapia confirmó que se trata de un ataque directo: “Las víctimas fueron abordadas por un grupo indeterminado de sujetos que dispararon en su contra, causándole la muerte en el lugar a la mujer”.

Tapia añadió que en el sitio se contabilizan al menos 30 impactos balísticos y que la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas. “La fallecida había estado recluida hace poco tiempo por distintos delitos contra la propiedad e incluso por delitos de drogas”, detalló.