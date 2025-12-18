Muere turista rumano tras llegar a la cumbre del volcán Ojos del Salado: Esto es lo que se sabe del caso

El GOPE se encuentra desplegando un operativo para rescatar el cuerpo de un excursionista de nacionalidad rumana que falleció en el volcán Nevado Ojos del Salado, en la Región de Atacama.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) se encuentra trabajando en el rescate del cuerpo de un montañista de nacionalidad rumana que falleció en el volcán Nevado Ojos del Salado, en la Región de Atacama.

Respecto de los hechos, el teniente coronel de Carabineros, Marcelo Ramírez, informó que la emergencia fue alertada a funcionarios de la Cuarta Comisaría Fronteriza de El Salvador durante la tarde del miércoles 17 de diciembre.

Los detalles del caso

Según informó Meganoticias, cerca de las 18:00 horas los uniformados recibieron, a través de mensajería por WhatsApp, información sobre el fallecimiento de una persona extranjera mientras realizaba una excursión en el volcán Ojos del Salado.

Sobre el procedimiento, Ramírez detalló: “Inmediatamente hubo comunicación con el fiscal para solicitar la concurrencia de personal especializado, el que logró ascender alrededor de las 22:00 horas y entrevistarse con tres extranjeros de nacionalidad rumana en el campamento base”.

En su testimonio, los excursionistas indicaron que uno de los integrantes del grupo, un hombre de 57 años, tras alcanzar una altura cercana a los 6.540 metros sobre el nivel del mar, “al momento de iniciar el descenso se desplomó y cayó unos tres metros desde el lugar”.

El GOPE realizó coordinaciones junto a un grupo de andinistas y este jueves, a las 7:00 de la mañana, “salieron con la finalidad de descender a esta persona en turnos, dada la peligrosidad de trabajar a esa altura, para posteriormente entregarlo al Servicio Médico Legal (SML)”.

“Tras las averiguaciones realizadas, se estableció que el grupo estaba compuesto por cuatro integrantes de nacionalidad rumana: la persona fallecida, de 57 años; un guía de 62 años; un hombre de 50 años y una mujer de 54 años”, expuso el teniente coronel Ramírez.

Además, aclaró que, de acuerdo con la información verificada, el grupo contaba con la autorización correspondiente o había informado a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado sobre su ascenso.