Muere David Gómez, condenado por portar una bomba molotov en 2020: Fue visitado por Gabriel Boric durante su campaña

La senadora Fabiola Campillai confirmó la noticia y calificó al joven como víctima de la represión estatal. La causa de muerte no ha sido informada.

David Gómez Valenzuela, quien fue condenado por portar un artefacto incendiario durante las protestas del estallido social en Chile, murió esta jornada.

Así lo reveló la senadora independiente Fabiola Campillai a través de sus redes sociales.

Pese al anuncio, la causa de muerte no ha sido informada públicamente.

Gómez, originario de la comuna de La Granja, se convirtió en un rostro visible para diversos sectores políticos y sociales tras su detención en 2020.

Su caso tomó relevancia nacional cuando el Presidente Gabriel Boric lo visitó en la cárcel Santiago 1 mientras era candidato.

En ese momento, Gómez cumplía una condena de tres años de cárcel por haber sido sorprendido con una bomba molotov en el contexto de una manifestación ocurrida el 11 de septiembre de 2020 en las cercanías de la Subcomisaría Parque Brasil de Carabineros, en La Granja.

Según el fallo judicial, el artefacto —una botella con líquido combustible, una mecha y un encendedor— fue encontrado en su poder durante incidentes clasificados como desórdenes públicos.

La reacción de Fabiola Campillai

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, la senadora Campillai lamentó la muerte de Gómez, a quien describió como “víctima de la represión y el hostigamiento durante la Revuelta Social, a manos de agentes del Estado”.

“Su partida nos inunda de tristeza y pena, pero también de indignación”, escribió la parlamentaria. “Como él, son cientos las víctimas —mutilados, fallecidos y sus familias— quienes han sido abandonados por el Estado. Una reparación integral y una Comisión de Verdad aún no son realidad”, agregó.