Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de farándula y espectáculos

El comunicador sufrió una descompensación durante la noche de este viernes.

La noche de este viernes se confirmó el fallecimiento de Andrés Caniulef, periodista de farándula y espectáculos, a los 48 años. La información fue confirmada por distintos medios, mientras se recopilan mayores antecedentes sobre las circunstancias del deceso.

De acuerdo con lo informado por fuentes cercanas, Caniulef habría sufrido una descompensación mientras se encontraba en su departamento junto a su pareja.

La periodista Cecilia Gutiérrez fue quien señaló en sus redes sociales que el comunicador habría sufrido un paro cardíaco, situación que será parte de la investigación correspondiente.

“Lo digo con mucha pena, porque lo conozco, tuve el placer de compartir y trabajar con él y lo lamento mucho”, expresó Gutiérrez.

Andrés Caniulef fue un rostro ampliamente reconocido de la televisión chilena, con una extensa trayectoria en programas de farándula y espectáculos.