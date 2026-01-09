País andrés caniulef

Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de farándula y espectáculos

Por CNN Chile

09.01.2026 / 23:33

{alt}

El comunicador sufrió una descompensación durante la noche de este viernes.

La noche de este viernes se confirmó el fallecimiento de Andrés Caniulef, periodista de farándula y espectáculos, a los 48 años. La información fue confirmada por distintos medios, mientras se recopilan mayores antecedentes sobre las circunstancias del deceso.

De acuerdo con lo informado por fuentes cercanas, Caniulef habría sufrido una descompensación mientras se encontraba en su departamento junto a su pareja.

La periodista Cecilia Gutiérrez fue quien señaló en sus redes sociales que el comunicador habría sufrido un paro cardíaco, situación que será parte de la investigación correspondiente.

“Lo digo con mucha pena, porque lo conozco, tuve el placer de compartir y trabajar con él y lo lamento mucho”, expresó Gutiérrez.

Andrés Caniulef fue un rostro ampliamente reconocido de la televisión chilena, con una extensa trayectoria en programas de farándula y espectáculos.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de farándula y espectáculos
Soto advierte por altas expectativas sobre gobierno de Kast: "Es un error que también le costó caro al Presidente Boric"
Trump: "Vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas"
Taxista fue detenido tras atropellar a carabinero al intentar evitar fiscalización
Ejército israelí asegura haber atacado posiciones de Hezbollah en diversas zonas de El Líbano
Detienen a las dos mujeres presuntamente involucradas en robo en Mallplaza Norte durante alarma de incendio