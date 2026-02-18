Muere adulta mayor en incendio forestal en Melipilla y dos personas quedan con quemaduras graves

La Delegación Provincial de Talagante confirmó el fallecimiento de una adulta mayor durante el combate del incendio forestal denominado “Viña Campesino”, en la comuna de Melipilla.

Una adulta mayor murió en la comuna de Melipilla en medio del combate de un incendio forestal en el sector de Viña Campesino.

La Delegación Provincial de Talagante confirmó el fallecimiento de la mujer. Además, otras dos personas fueron trasladadas hasta el Hospital de Melipilla debido a la gravedad de sus quemaduras.

Según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado “Viña Campesino” ha afectado cerca de 46 hectáreas y permanece en combate. En el lugar se encuentran desplegadas siete brigadas, diez aeronaves, cinco técnicos, dos máquinas pesadas, dos camiones cisterna y personal de Bomberos.

Por su parte, la delegada provincial de Talagante, Stephanie Duarte, detalló que los equipos municipales se encuentran desplegados para aplicar la ficha FIBE a las personas afectadas y realizar la evaluación de daños.