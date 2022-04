Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal) descartó que el Gobierno vaya a abrir los pasos fronterizos de nuestro país, pese a lo comunicado por las autoridades argentinas.

El hecho ocurrió luego que la tarde de este jueves, la Embajada de Argentina en Chile comunicara que “tras permanente gestiones de funcionarios de esta embajada ante autoridades transandinas, Chile anuncia la reapertura de los pasos fronterizos a partir del 1 de mayo”.

Lee también: Brasil confirma el primer caso de la la subvariante Ómicron XE

Asimismo, el ministro del Interior trasandino, Wado de Pedro, sostuvo en su cuenta oficial de Twitter que se comunicó “con mi par chilena y me confirmó que a partir del 1° de mayo vuelven a abrir todos los pasos terrestres que unen Argentina y Chile”.

Aquella información fue rápidamente descartada por el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien clarificó en CNN Chile que “no ha existido ninguna información oficial por parte del Ministerio de Salud y otros organismos relacionados con las decisiones de apertura de fronteras”.

Ante esta situación, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, criticó la descoordinación del Gobierno y expresó que “esto es jugar con la esperanza de miles de familias chilenas y argentinas, que a través de la apertura de fronteras puedan reencontrarse después de casi dos años de pandemia”.

Lee también: Balance COVID-19: 3.368 casos nuevos y 42 fallecidos en las últimas 24 horas

“Esta es una nueva demostración de incompetencia, de descoordinación entre los ministerios, de informaciones falsas que confunden a la ciudadanía y que pueden llegar a crear un nuevo impasse con Argentina”, expresó el parlamentario.

Moreira enfatizó en que sí “el Gobierno no es claro, nadie le va a creer en el mundo internacional porque no se coordina, sus ministros hablan absolutamente de todo, entre ellos no tienen una adecuada coordinación y esto es un mal presagio de un Gobierno de la incompetencia”.