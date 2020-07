El proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP ha sumado cada vez más adherentes.

Tal es el caso del senador David Sandoval (UDI), quien señaló que en caso de que no exista otra posibilidad de ayuda económica a la clase media, avanzará en apoyar la iniciativa, aún cuando tiene reparos respecto a la aplicación de la norma.

Por otra parte, el senador Iván Moreira (UDI), hizo un llamado al Ejecutivo a través de su cuenta de Twitter, indicando que “si el gobierno quiere que se rechace esta reforma de las AFP debe persuadir a sus parlamentarios en el Senado que van a votar y para eso se requieren respuestas para la clase media. De lo contrario cualquier votación será incierta”.

“Siempre he sido un hombre de convicciones, leal y consecuente siempre con la verdad. Una reflexión no es una decisión tomada. A la clase media hay que ayudarla con recursos del Estado, no con sus ahorros. Que atine el gobierno o tendrá su peor derrota”, manifestó.

Además aseguró que “existen a lo menos dos o tres senadores que están en reflexión” con respecto a su votación del proyecto de ley.

Desde la oposición se ha llegado a un consenso de que hasta ahora el Ejecutivo no ha propuesto una mejor medida y que por eso confían en la aprobación de este proyecto.

Desde la DC, Carolina Goic indicó que su voto estaba asegurado y que el gobierno no debe seguir postergando las soluciones a la clase media.

También, desde el PPD, Ricardo Lagos Weber indicó que espera que su sector actúe con unidad y que esta medida es producto de la inoperancia del gobierno por sus medidas de “última hora”.

Cabe mencionar que el proyecto fue aprobado en general por la Cámara de Diputados durante el miércoles. Ya la tarde del jueves, la comisión de Constitución ratificó y despachó la iniciativa a Sala.