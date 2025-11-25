“No es un funeral anticipado”: Iván Moreira (UDI) responde a Desbordes y Monckeberg y asegura que Chile Vamos está “más vivo que nunca”

El senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores abordó la profunda crisis de la centroderecha tras los resultados electorales. En entrevista con CNN Chile Radio, emplazó a quienes buscan "protagonismo" y dan por sepultada a la coalición, advirtiendo que "arrancar" sería un error.

En conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario defendió la vigencia del pacto y llamó a evitar quiebres en plena campaña de segunda vuelta. Según su postura, pese a las falencias, Chile Vamos sigue siendo un actor relevante para la gobernabilidad si José Antonio Kast llega a La Moneda.

¿Por qué Moreira descarta un “funeral anticipado”?

Las declaraciones del senador surgieron en un escenario de reordenamiento en la derecha, luego de que el Partido Republicano se consolidara como la principal fuerza parlamentaria. El escenario llevó a dirigentes tradicionales de Chile Vamos a exigir una revisión profunda del bloque e incluso a plantear su cierre definitivo.

Moreira respondió a esas posturas. “Lo único que puedo decir es que Chile Vamos está vivo y hará todos los esfuerzos por fortalecerse. Por supuesto que corresponde analizar con cuidado lo que ocurrió en la presidencial”, afirmó.

El senador aseguró que las declaraciones más duras responden a motivos personales. “Hay algunos que están muy preocupados por necesidades de mayor poder, y por eso anuncian que Chile Vamos se terminó. Eso no es así y no lo aceptaremos”, dijo.

Luego apuntó a un ánimo oportunista en ciertos dirigentes. “Arrancar, salir corriendo, ir detrás del ganador para no hundirse. Eso es lo que algunos piensan sobre Chile Vamos. Yo les quiero decir que estamos más vivos que nunca”, señaló.

Moreira admitió que el sector atraviesa un momento de debilidad y que hubo errores, pero defendió la relevancia del bloque: “Representamos a un sector del país que es necesario para que el nuevo presidente —en este caso, Kast, si gana— tenga capacidad de gobernar”.

#CNNChileRadio | Iván Moreira, Senador (UDI): “Nosotros entendemos que hoy en día lo más importante es apoyar esta candidatura (Kast). Tampoco nos engañemos, esta carrera no está corrida todavía. No cantemos victoria”. 📡Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/xs00nUwRYN — CNN Chile (@CNNChile) November 25, 2025

Apoyo a Kast sin condiciones, pero con distancia respecto del futuro gabinete

El senador reiteró el respaldo de la UDI al abanderado republicano: “Es lógico, no existe otra alternativa. Vamos a apoyar al candidato José Antonio Kast”. Aun así, diferenció ese apoyo del eventual rol de Chile Vamos en un futuro gobierno.

Moreira sostuvo que Kast debe entregar señales de unidad, como incorporar el equipo técnico y las propuestas del programa de Evelyn Matthei. Sin embargo, recalcó que cualquier integración de Chile Vamos al gabinete debe ser iniciativa del propio candidato. “Esa invitación debe hacerla el futuro gobierno; no vamos a invitarnos solos donde no nos han llamado”, afirmó.

Consultado sobre el riesgo de que el auge del Partido Republicano absorba a la UDI, el senador descartó ese escenario. “Esto no se trata de sobrevivencia. Tenemos 17 diputados, cinco senadores, y esperamos ampliar la bancada con independientes y otros partidos que quieran sumarse”.

Moreira cerró su intervención asegurando que no ve un “funeral anticipado” para Chile Vamos y que el bloque seguirá siendo determinante para construir mayorías en el Congreso, cualquiera sea la alianza que configure el sector de Kast.