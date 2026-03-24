Moreira acusa a la oposición de buscar “ocultar el mal gobierno” de Boric en debate por alza de combustibles

El senador UDI sostuvo que la crisis fiscal heredada profundiza el impacto del alza internacional del petróleo y afirmó que existe una estrategia para responsabilizar al nuevo gobierno.

El senador Iván Moreira (UDI) acusó este lunes a la oposición de intentar desviar el foco del debate sobre el alza de los combustibles, en medio de los anuncios del gobierno para modificar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) y aplicar medidas paliativas.

El parlamentario sostuvo que el actual escenario se explica, en parte, por la situación fiscal que dejó la administración anterior y afirmó que eso agrava el efecto del encarecimiento internacional del petróleo.

“Dejaron a un gobierno sin recursos y sin plata, y eso hace mucho más profunda la crisis del petróleo. El nuevo gobierno está con una oposición desatada, encontrando problemas en todas partes”, señaló.

En esa línea, Moreira fue más allá y acusó una intencionalidad política detrás de las críticas al Ejecutivo. “Yo creo que es una estrategia para tratar de desconocer u ocultar el mal gobierno que hubo estos cuatro años. Específicamente también en el tema de los recursos del Estado, un Estado que no tiene plata”, afirmó.

El senador también planteó que la estrechez fiscal limita el margen de acción del Ejecutivo para amortiguar de forma más amplia el impacto del alza en los combustibles.

“No existen los recursos para tomar unas medidas que puedan beneficiar mucho más de lo que va a acotar el gobierno en el Mepco y en este proyecto para estabilizar el precio de la parafina”, sostuvo.

Sus declaraciones se produjeron luego de que el gobierno anunciara ajustes al Mepco y un paquete de medidas orientadas a reducir el impacto del alza del petróleo en sectores sensibles, como los hogares que dependen de la parafina y el transporte.