Ministerio de Obras Públicas anuncia nueva licitación para ampliar el Aeropuerto de Santiago

Este nuevo proceso busca, entre otras cosas, asegurar mejores condiciones técnicas, más competencia y “un proyecto que responda a la demanda real de las próximas décadas”.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio a conocer que iniciará una nueva licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

De acuerdo a lo informado por la cartera, esta situación ocurre “con el propósito de adecuarse al presupuesto oficial, actualizar las proyecciones de demanda y promover la participación de consorcios internacionales”.

La actualización del plan maestro del principal terminal aéreo de Chile, que se realizó entre 2021 y 2023, estimó que “el incremento sostenido del tráfico de pasajeros y de las operaciones proyectadas para las próximas décadas demandará mejorar en los sistemas y potencialmente una ampliación de la capacidad actual, con inversiones en infraestructura que consideren 2060 como horizonte de tiempo”, señaló el MOP en un comunicado.

Licitación para la ampliación del Aeropuerto

Cabe recordar que en la administración anterior el presidente Gabriel Boric presentó los lineamientos respecto a la licitación para ampliar el Aeropuerto.

Sin embargo, esta iniciativa fue desechada con el actual gobierno bajo el argumento de que se debe actualizar la propuesta al presupuesto oficial.

Asimismo, el Ministerio indicó que en la licitación original participaron cinco empresas, pero que “solo una cumplió con todos los requisitos técnicos, presentando una oferta económica que superó en $2.780 millones (21%) el presupuesto oficial establecido”.

De todos modos, el ministro del MOP, Martín Arrau, afirmó que “existe un compromiso con mantener el estándar de primer nivel de la red aeroportuaria nacional, que ha significado -por ejemplo- el reconocimiento al aeropuerto más puntual del mundo en el caso de Arturo Merino Benítez la semana pasada. También con reforzar la alianza público-privada, que es la que ha dado excelentes resultados en el país. Queremos seguir liderando en esta materia a nivel internacional”.

Así, el nuevo proceso busca, entre otras cosas, asegurar mejores condiciones técnicas, más competencia y “un proyecto que responda a la demanda real de las próximas décadas”.

Junto con ello, uno de los objetivos centrales de esta nueva licitación es habilitar un Registro Especial Internacional (REI), un mecanismo que “permitirá ampliar la participación de empresas consultoras a través de consorcios extranjeros, tal como ocurrió en el proceso de construcción del actual terminal internacional del aeropuerto”.