MOP inauguró Punto de Posada de Helicópteros en Arica: Helipuertos de emergencia llegan a 85 en todo Chile

Con este nuevo punto, ya hay cinco helipuertos de emergencia en la Región de Arica y Parinacota.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inauguró un Punto de Posada de Helicópteros (PPH) en dependencias del Aeródromo El Buitre, al interior del Regimiento Coraceros de Arica, alcanzando 85 de estos helipuertos de emergencia en todo el país.

Los PPH son “son espacios más simplificados que los helipuertos convencionales, pero con las mismas medidas de seguridad y cumpliendo la misma función, en losas pavimentadas que soportan el peso de estas aeronaves, con franjas de seguridad, pintura de señalización aeronáutica y mangas de visualización para verificar la dirección del viento (o catavientos)”, explicaron desde el MOP.

Estos Puntos de Posada se ubican en recintos de Fuerzas Armadas y de Carabineros, además de en aeródromos civiles y otros recintos.

En los trabajos en el Aeródromo El Buitre, que implicaron recursos del MOP por más de $600 millones, se trabajó en la intervención de la plataforma secundaria a través de un recapado en hormigón para habilitar el PPH.

Junto a ello, se trabajó en la conservación de la calle de rodaje y la instalación de 26 luminarias en el entorno.

El Ministerio indicó que en la Región de Arica y Parinacota se han habilitado 5 puntos de posada para helicópteros en Codpa, Vítor, Regimiento Huamachuco en Putre, Capitanía de Puerto y de Arica y Aeródromo El Buitre.

Próximamente, se sumará uno en el Complejo Fronterizo de Chungará.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, comentó: “Estamos inaugurando en El Buitre nuestro punto de posada número 85 en el país, que es un compromiso del Presidente Gabriel Boric de llegar a 100 en un periodo de cuatro años. Es un orgullo poder aportar en este tipo de iniciativas, con una gran inversión, en este caso sobre los 600 millones de pesos, y que va a servir para seguridad pública como para urgencias médicas y situaciones de catástrofe”.