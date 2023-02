El nuevo ministro de enlace para la Región del Biobío y jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, comentó que los conejos son uno de los factores de la propagación de incendios forestales en la zona centro-sur del país.

En entrevista con Televisión Universidad de Concepción (TVU), descartó haber dicho que no existe intencionalidad en el origen de estos siniestros: “Yo nunca he dicho que no hay intencionalidad. En ciertos casos puede haber. El problema es cuál es el problema de la intencionalidad, porque es distinto pensar que es un grupo con una intención política contraria a las forestales, por ejemplo; también puede ser producto de haber iniciado un fuego en algún lugar o puede ser falla en la red eléctrica”.

“Hay muchos orígenes posibles que todos se pueden de acción humana, por eso en el lenguaje hay que precisarlo, qué se entiende por intención”, agregó.

Bajo ese punto, el secretario de Estado comentó que “si nosotros tuviéramos hoy día personas que estuvieran, como algunas cifras dicen que el 80% de los incendios son por intención humana para provocarlo, eso sería una cosa de qué sacamos en combatir el fuego por un lado y por otro lado está esto”.

“Entonces, eso hay que investigarlo y lo que hemos insistido es que hay que poner más equipo chileno y extranjero (…), y en eso estamos tratando de mejorar las condiciones”, sentenció.

Posteriormente, Montes reiteró que la polémica se ocasionó por un “problema de lenguaje”: “Qué es lo que se entiende por una cosa u otra, porque todo el mundo supone que intencional supone que es gente que quiere provocar un incendio para hacer determinado daño, pero no necesariamente que son errores, tonteras”.

“Si han descubierto a dos personas con daño mental que en algún momento iniciaron un incendio”, añadió.

Finalmente, el ministro sostuvo que en el tema de los conejos, “que yo no tenía idea, lo aprendí ahora, cuando parte un incendio se queman y parten arrancando para las zonas donde no hay fuego y ellos llevan el fuego para el otro sector”.

“Entonces, me contrataban de que en otro incendio acá mismo en la región había personas dedicadas solamente a dispararle a esos conejos para que no trasladaran el fuego. El trayecto que hacen los conejos es de hasta 1 kilómetro y 800 metros”, continuó.

“Entonces, hay que clarificar muy bien el origen del fuego para poder atacarlo, por eso que es bien importante esta discusión”, sentenció.