El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la demolición de las llamadas “narco-casas” y sostuvo que “la seguridad no puede ser un clivaje electoral“.

En conversación con Cooperativa, la autoridad abordó las acusaciones que señalan que el impulsor de esta medida, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, estaría montando una campaña presidencial.

“La seguridad no puede ser un clivaje electoral, algo que se ocupe para diferenciarse, para dividir el país entre los que se preocupan de la seguridad y los que no se preocupan de la seguridad. Así no se gana al crimen organizado, así no se gana al narcotráfico“, sostuvo.

El subsecretario recalcó que “es indispensable la colaboración” entre las instituciones para luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, afirmó que “para entender la complejidad del problema” se debe comprender la cadena que existe detrás“.

“Cuando se demuele una casa porque se está vendiendo droga en una población y va un alcalde y demuele esta casa, enfrenta el fenómeno del temor que se genera en el sector, pero esa droga llegó ahí de otro país y, por lo tanto, si no controlamos de manera rigurosa la frontera, la droga va a seguir llegando. El arma que estaba en la mano de quien es el asesino de la sargento Olivares llegó a la mano de un delincuente. Si no evitamos que esa arma llegue a la mano del delincuente, el delincuente va a seguir usando armas de fuego para asesinar personas o cometer delitos violentos”, cerró.