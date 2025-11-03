Modifican cautelares de Camila Polizzi: Tribunal establece arresto nocturno para la excandidata tras oferta de trabajo

La defensa de Polizzi argumentó motivos económicos y el cumplimiento íntegro de las condiciones previas durante casi dos años.

La Justicia resolvió este lunes modificar las medidas cautelares que pesaban sobre Camila Polizzi, imputada en una de las aristas del Caso Convenios, permitiéndole dejar el arresto domiciliario total en el que se mantenía.

A partir de ahora, la excandidata a alcaldesa de Concepción deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, además de mantener el arraigo nacional y firma quincenal.

La defensa de Polizzi, encabezada por el abogado Francisco García, solicitó la revisión argumentando el cumplimiento íntegro de las medidas previas durante casi dos años y las dificultades económicas que enfrenta su representada, recogió T13.

“Ha respetado cada una de las condiciones impuestas y necesita generar ingresos. Existe una oferta laboral concreta que justificaba esta solicitud”, explicó el abogado a su llegada al tribunal.

Durante la audiencia se confirmó que la propuesta laboral corresponde a la plataforma para adultos Arsmate, con la cual Polizzi ya había colaborado anteriormente.

Se trata de un contrato por seis meses, aunque parte de las ganancias de la imputada se mantienen retenidas por orden judicial.

“Es una de las personas más fiscalizadas del país; la visitan todos los días y siempre ha cumplido”, recalcó García.

Tras la audiencia, Polizzi se mostró más aliviada por la decisión judicial y referente a la oferta laboral, aseguró que: “No puedo dar muchos detalles, pero seguiré trabajando con Arsmate. Ahora podré movilizarme durante el día, lo que me permitirá realizar actividades tanto en Santiago como en Concepción”.

En paralelo, el tribunal también revisó las medidas cautelares de Diego Polanco, otro imputado en el Caso Convenios. En su caso, la justicia levantó el arresto domiciliario nocturno, manteniendo únicamente la firma quincenal y el arraigo nacional.