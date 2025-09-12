“Mis respetos a…”: Presidente Boric habla sobre condena contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

El expresidente brasileño fue declarado culpable de diversos delitos contra la democracia, entre ellos intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal, entre otros.

La noche de este jueves, el presidente Gabriel Boric se refirió a la condena de 27 años de cárcel que recibió el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro fue declarado culpable de delitos contra la democracia, tales como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

El otrora mandatario de 70 años aún no irá a la cárcel y su defensa podrá presentar un recurso de apelación contra el fallo dictado por los jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema, o para posponer su aplicación.

¿Qué dijo el presidente Boric?

En sus redes sociales, tanto en Instagram como en X (ex Twitter), el presidente Boric abordó la condena contra Bolsonaro, destacando la fortaleza institucional de Brasil.

“Mis respetos a la democracia Brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”, escribió.