“Parece que la ministra no anda sola”: Mirosevic cuestiona “defensa cerrada” a Vivanco en comisión por AC

Los dichos del parlamentario surgen luego de que los parlamentarios oficialistas admitieran un "error de transcripción" en la causal de la acusación, invocando erróneamente una disposición destinada a ministros de Estado en lugar de "notable abandono de deberes", aplicable a jueces de la Corte Suprema. No obstante, Mirosevic calificó la equivocación como un "error de tipeo menor".

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, cuestionó este miércoles lo que calificó como “una defensa cerrada” a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, durante la primera sesión de la comisión investigadora conformada para analizar la acusación constitucional en su contra.

El parlamentario aseguró que la sensación con la que queda tras la instancia es que “queda bastante claro que la ministra no anda sola“.

Esto, luego de que los 10 parlamentarios que firmaron el libelo acusatorio reconocieron haber cometido un “error involuntario de transcripción” en la invocación de una de las causales en la acusación.

Se trata de una equivocación en la invocación de una disposición constitucional.

En concreto, la acusación constitucional invoca la causal de “infracción a la Constitución o a las leyes o haberlas dejado sin ejecución” en vez de la de “notable abandono de deberes“, utilizada para la remoción de un juez de su cargo en el máximo tribunal del país.

La gravedad radica en que la primera causal responde a cargos de ministros de Estado, mientras que la segunda se refiere a los ministros de la Corte Suprema.

Mirosevic desdramatizó la situación, calificándola como “una cosa muy menor, literalmente un error de tipeo, no es más que eso”.

“Parece que la ministra no anda sola”

“Lo que me impresiona es que ya en la primera sesión de la comisión queda bastante claro que la ministra no anda sola, parece que va a tener más de un defensor en esta comisión, esa es la sensación con la que me voy”, expresó el diputado, enfatizando en que no le ve el problema a modificar un “error de tipeo”.

En la misma línea, agregó que “no me explico una defensa tan cerrada, ¿cuál es el problema de hacer una modificación de tipeo? No le veo el problema. Me da la impresión de que la ministra no está sola, más de alguien va a tener interés en defenderla”.

Sobre los cuestionamientos surgidos desde la oposición por el error, el parlamentario sostuvo que “llama la atención de que se genera tanto escándalo con un error de tipeo. Si tuviésemos el mismo objetivo, en este caso obtener justicia, no veo porque un error de tipeo vaya a hacer las excusa para algo. Si estamos de acuerdo en el fondo, porque esto, que es una cuestión muy menor va a ser un problema“.