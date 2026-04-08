Minvu presentó terrenos para la construcción de viviendas en Cerrillos: Entregarán casas a más de 800 familias

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, comentó que "esto inaugura la política de operación sitio 2.0 que vamos a implementar desde el Ministerio de Vivienda, que busca ocupar todos los terrenos fiscales abandonados para las familias sin casa".

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, presentó terrenos para la construcción de viviendas en Cerrillos (Región Metropolitana).

En dicha comuna se instalará el nuevo proyecto habitacional “Jardines de Lonquén de Cerrillos”, el cual se estima que entregará 828 casas para comités de familias de las comunas de Maipú y Cerrillos.

Se trata de una mejora habitacional que permitirá utilizar un terreno que fue cedido al Ministerio de Vivienda en 2023, en el marco de los Juegos Panamericanos. En el lugar se había construido una cancha de béisbol; sin embargo, con el paso de los años se transformó en un basural.

En esa línea, comenzaron los trabajos para remover la basura e iniciar el proceso de construcción.

Se prevé que la iniciativa esté lista entre 2027 y 2028.

El ministro Poduje comentó que “estas 820 familias, luego de esperar, van a tener por fin su terreno en la ciudad Parque Bicentenario. Este es un terreno fiscal que está dentro de un megaproyecto que fue planificado hace casi 26 años y nos ha costado mucho consolidarlo”.

“Esto inaugura la política de operación sitio 2.0 que vamos a implementar desde el Ministerio de Vivienda, que busca ocupar todos los terrenos fiscales abandonados para las familias sin casa“, acotó.

El secretario de Estado indicó que la idea es partir las obras este año “y estarían habitando las familias el próximo año sus viviendas”.