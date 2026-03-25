Minsal ordena uso obligatorio de mascarillas en urgencias desde el 1 de abril: también regirá en diálisis y oncohematología

La medida aplicará en servicios de urgencia públicos y privados, además de unidades de diálisis y oncohematología en todo el país.

El Ministerio de Salud anunció este miércoles que volverá a exigir el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia del sistema público y privado, en el marco de la Campaña de Invierno y ante el aumento esperado de virus respiratorios en las próximas semanas.

La medida comenzará a regir el martes 1 de abril de 2026 y, por ahora, se extenderá hasta el 31 de agosto.

Según informó el Minsal, la obligación alcanzará al equipo de salud, incluyendo profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y alumnos en práctica, además de pacientes y todas las personas que se encuentren en esos dispositivos asistenciales.

La cartera agregó que la exigencia también se aplicará en las unidades de diálisis y oncohematología de todo el país.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, señaló que la decisión apunta a proteger tanto a usuarios como a trabajadores de la salud frente al incremento estacional de enfermedades respiratorias.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, agregó que la obligación podrá suspenderse antes del 31 de agosto si las condiciones epidemiológicas así lo permiten.

Respecto del tipo de protección exigida, el ministerio indicó que serán válidas las mascarillas médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues, además de respiradores de alta eficiencia como N95, KN95 y equivalentes.