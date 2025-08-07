Ministro Valenzuela impulsará declarar el Día Nacional de la Papa Frita: “Como el pipeño o la longaniza”

El alcalde de Nacimiento, Carlos Toloza, destacó la iniciativa del ministro Valenzuela, relacionada con la liberación del soldado español en el Fuerte de Nacimiento, hecho que culminó con una celebración. “Nuestro anhelo es que la Unesco también nos reconozca como el lugar de origen de la papa frita”, manifestó.

En el marco de su visita a la comuna de Nacimiento, el titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció el respaldo del ministerio a la propuesta de declarar el 29 de noviembre como el Día Nacional de la Papa Frita, basándose en datos históricos que vinculan el origen de esta preparación con un episodio ocurrido en el Fuerte de Nacimiento en 1629.

“Vamos a acoger esta propuesta en torno a la fecha en que se habría liberado a Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, y en cuyo banquete se habrían servido papas fritas. Además, como ministerio, queremos apoyar a los agricultores interesados en este cultivo, especialmente con semillas”, señaló.

La investigación, impulsada por la Municipalidad de Nacimiento en conjunto con la Universidad de Chile, se basa en el relato del soldado español, quien, tras ser liberado de su cautiverio mapuche, habría sido agasajado con papas fritas, según se describe en el libro Cautiverio Feliz.

El alcalde de Nacimiento, Carlos Toloza, comentó: “Queremos que este hito histórico sea reconocido oficialmente, y que la fecha del 29 de noviembre se declare el Día Nacional de la Papa Frita. Nuestro anhelo es que la UNESCO también nos reconozca como su lugar de origen”.

Lee también:¿Nacieron en Chile las papas fritas? El sorprendente vínculo con Nacimiento

Por su parte, Valenzuela adelantó que se trabajará con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en una propuesta legislativa. “Ya existen productos reconocidos oficialmente por su valor patrimonial, como el pipeño o la longaniza. Este hallazgo puede llevarnos a un reconocimiento similar para la papa frita, incluso a nivel mundial”, remarcó.

“Con esto, estamos recuperando las raíces históricas, con esta papa que es nacimentana. Estamos muy contentos con este nuevo hito de la comuna y disfrutando las papas mapuches”, agregó el presidente de la Junta de Vecinos Chequenal, Douglas Miranda, de la comuna de Nacimiento.

Finalmente, el chef y docente del Instituto Duoc UC de Concepción, Jonathan Pastorini, relevó la importancia cultural y culinaria de este alimento: “La papa frita es una preparación fundamental en la cocina moderna y, ahora, con este respaldo histórico, entendemos que también es parte de nuestro patrimonio”.