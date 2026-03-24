Ministro Quiroz no descarta nuevos paquetes de ayuda para enfrentar impacto por alza de combustibles

El proyecto de ley que busca congelar el precio de la parafina fue despachado a la Sala de la Cámara para ser discutido en una sesión especial de sala durante este martes.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, asistió este martes al Congreso para participar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y revisar el proyecto que busca mantener el precio de la parafina, como parte de las medidas de mitigación tras el anuncio del alza de los combustibles.

Al ser consultado por la petición de la UDI respecto a un segundo paquete de ayudas para “mitigar” el impacto del valor de la bencina y el diésel, la autoridad no descartó la opción.

“Uno nunca puede descartar, porque pueden pasar más cosas, pueden seguir subiendo el precio o puede caer”, señaló.

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El jefe de la billetera fiscal explicó que este primer paquete de iniciativas tuvo buen recibimiento en la Comisión, donde se aprobó la idea de legislar y se respaldó con mayoría “cada uno de los artículos”.

“Este es un primer paquete de medidas, obviamente, y vamos a tener que ir observando la situación, pero siempre con una mirada muy equilibrada en términos de cómo contenemos el impacto exterior lo más posible, cómo mantenemos el equilibrio fiscal y cómo nos preocupamos por los más necesitados”, dijo.

El proyecto fue despachado y será votado en una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, fijada para las 18:00 horas de este martes.

Esta medida busca mantener el precio de la parafina correspondiente al mes de febrero, antes de que estallara el conflicto en el Medio Oriente. Además, contemplará un bono de $100 mil a propietarios de taxis y colectivos, al igual que un cambio en la forma de recuperar parte de ese impuesto específico.

Durante la discusión de la Comisión también se aprobó la entrega de un subsidio al transporte escolar. Se espera que las autoridades entreguen detalles sobre esta medida próximamente.