Al menos 597.735 personas han recibido la primera de dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, según reveló este domingo el ministro de Salud, Enrique Paris.

“En relación a la vacunación diaria por países estamos en el segundo lugar en el mundo, según Our World in Data, del día cinco después de Emiratos Árabes. En relación al promedio en siete días estamos en el cuarto lugar, incluso aún no completamos siete días. Nos alegra mucho, esto ha sido muy destacado a nivel mundial la capacidad del sistema de atención primaria”, dijo el jefe de la cartera de Salud en conversación con Canal 13.

Este fin de semana al menos 60 municipios estuvieron voluntariamente vacunando al resto de la población de adultos mayores o trabajadores de funciones esenciales.

En término de grupos etarios, la semana del 8 al 12 de febrero continúa el proceso de vacunación con quienes tengan entre los 71 y 84 años, además de diversos trabajadores y funcionarios públicos.

Luego de esta semana, el ministro Paris explicó que continúan los grupos por edad hasta llegar a los 60 años, así como también los pacientes con comorbilidades (diabetes, hipertensión u otra) “independiente de su edad”.

Consultado sobre qué documento deberán presentar los enfermos crónicos menores de 60 años para concretar la vacunación, el ministro aclaró que no pedirán papeles de respaldo.

“Nosotros confiamos plenamente en la palabra de las personas. (…) En el lugar donde uno se va a vacunar es el lugar donde se atiende, por lo tanto el personal sanitario del consultorio, del Cesfam, va a conocer su identidad. Y en consultorios privados, donde también tenemos convenios, también van a saber sus patologías”, explicó el secretario de Estado.

Con ellos, seguiría la vacunación a funcionarios públicos como jueces o miembros de ministerios y presidencia.