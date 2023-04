El ministro de Economía, Nicolás Grau, respondió a los dichos del empresario multimillonario, Elon Musk, sobre la Estrategia Nacional de Litio, recientemente anunciada por el Gobierno.

Cabe recordar Musk escribió en Twitter que “el litio es muy común en toda la Tierra. Lo que importa es la capacidad de refinación“, a lo que el titular de Economía respondió a sus dichos durante una entrevista con Mega.

“Esa visión que presenta Elon Musk es parte central de nuestra estrategia, nosotros queremos agregar valor, queremos que a partir del litio, por lo menos una parte de esa producción permita avanzar en producciones de bienes más complejos, acercarse a toda la cadena de baterías, que hay muchas cosas intermedias entre lo que nosotros actualmente producimos y las baterías”, sostuvo Grau.

Lithium ore is very common throughout Earth. What matters is refining capacity.

