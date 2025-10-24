Ministro Nicolás Cataldo responde tras nueva parodia desde la UDI: “Como que no aprendieron nada…”

El video en el que aparece un actor interpretando al ministro forma parte de la campaña electoral de Jaime Coloma, candidato al Congreso hermano del diputado Juan Coloma Álamos e hijo del senador Juan Coloma Correa.

Este jueves, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la nueva parodia suya que publicaron desde la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En el video, que forma parte de la propaganda electoral de Jaime Coloma Álamos, candidato a diputado de la UDI, aparece un actor interpretando al secretario de Estado, con su mismo tipo de pelo y vestimenta, alcanzándose a ver en el escritorio una foto real de Cataldo.

El actor juega con una mini tómbola que tiene varias pelotas en su interior. En un momento, aparece el candidato, quien es hermano del diputado Juan Coloma Álamos e hijo del senador Juan Coloma Correa, e interpela al falso ministro de Educación.

“Oiga, ministro, ya está bueno de tanta tómbola. Hay que eliminarla. Le propongo que el mérito sea el eje central en la educación, que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos, y no una tómbola”, le menciona el aspirante al Congreso al actor.

En conversación con Radio Infinita, Cataldo abordó el sketch: “Ayer un candidato a la UDI nuevamente hizo una parodia con esas mismas características respecto a mi persona. O sea, es como que no hubiesen aprendido nada de lo que fue el debate”, partió señalando.

“Incluso parlamentarios de la misma UDI salieron entonces a criticar ese vídeo en su minuto, a pedir que se bajara. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo piensan que eso va a reivindicar el legítimo ejercicio de la política frente a la ciudadanía? O sea, la ciudadanía ve eso y dicen ‘esto es un circo‘”, agregó.

En esta línea, afirmó que “cuando no hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de entendernos, no hay capacidad de converger en posiciones intermedias entre lo que uno piensa y lo que piensa el otro para poder construir un país mejor; cuando uno ve esa resistencia, naturalmente la gente pierde la esperanza en la política“.