Durante esta jornada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la renuncia realizada a la subsecretaria del Minvu, Tatiana Rojas Leiva, tras la polémica generada en torno al caso convenios.

¿Qué dijo el ministro Montes?

El secretario de estado, aclaró que la renuncia de la ministra fue una decisión del presidente Gabriel Boric, de la cual “no me corresponde opinar. Esta decisión está dentro de sus facultades y a mí no me corresponde opinar”, explicó.

En la misma, Montes aclaró que “es doloroso lo que ocurre; sin embargo, así es la vida pública, sin bien ella estaba siguiendo los hechos, probablemente debió haber hecho cosas antes que otras (…) Se estimó que tenía responsabilidad y a partir de eso se le pidió la renuncia”.

Acciones legales tras el caso convenios

Respecto a las acciones legales que se llevaran a cabo tras los convenios generados por $426 millones entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y fundación Democracia Viva, el ministro aclaró que realizará un viaje a Antofagasta para ver las obras que se han realizado en torno a estos convenios.

Además, informó que “le entregaré todos los antecedentes al fiscal para que tenga facilidad de conocer desde cuando se produjo y como se produjo esto”.

“Esto no ha terminado, está empezando y va a haber investigaciones, se va a saber mucho más. Está la fiscalía trabajando y además nosotros tenemos un proceso administrativo que vamos a trabajar en profundidad”, concluyó.