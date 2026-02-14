Ministro Montes llama a no adelantar juicios sobre auditoría de Contraloría en reconstrucción de Valparaíso

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió este sábado a las informaciones sobre una auditoría de la Contraloría al proceso de reconstrucción tras los megaincendios en la Región de Valparaíso.

La autoridad enfatizó la necesidad de “actuar con seriedad y no adelantar juicios ni descalificaciones” hasta conocer y estudiar en profundidad los hallazgos del organismo.

Llamado a la responsabilidad institucional

Montes aclaró que sus declaraciones no implican una crítica al trabajo de la Contraloría, sino que buscan evitar acusaciones sin sustento. “Lo importante aquí es que se estudie y entendamos con seriedad ese informe antes de emitir juicios”, sostuvo.

El ministro se refirió específicamente a las observaciones sobre demoliciones en el MOP, señalando que “no aporta en absoluto hacer acusaciones basadas en informaciones que primero se deben conocer y analizar”. Finalmente, comprometió la colaboración de su cartera para aclarar las situaciones que la Contraloría determine, una vez que se analicen los antecedentes.