El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió al llamado Caso Convenios y aseguró que no renunciará: “Yo no voy a renunciar, es el presidente quien define hasta el día en que yo estoy”. En esta línea, afirmó que él tiene “una misión en el Gobierno, ya que el presidente Gabriel Boric me ha dado objetivos, tareas y desafíos. (…) Voy a seguir en el ministerio mientras el presidente así lo determine“.