Ministro Cordero por robo a Labocar: “Lo ocurrido implica inevitablemente hacer valer la responsabilidad de mando”

El ministro de Seguridad Pública calificó de grave el robo a una unidad de Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, de donde fueron sustraídas 18 armas de fuego y distintas evidencias.

Este lunes Carabineros de Chile informó que llamó a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar), coronel Roberto Saravia, a raíz del robo que sufrió la división y que significó la pérdida de evidencias y 18 armas de fuego.

El hecho había quedado al descubierto la mañana del sábado luego que un grupo de desconocidos ingresara a través de un forado hasta la unidad policial.

Al respecto habló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien coincidió en que este era un hecho grave y que más allá de la destacada trayectoria del coronel Saravia, “los hechos ocurridos implican inevitablemente hacer valer la responsabilidad de mando”.

Sin perjuicio de aquello, existen una investigación administrativa y otra penal, las que darían en sus distintos ámbitos mayores luces sobre lo ocurrido.