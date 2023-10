El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a los dichos del contralor de la República, Jorge Bermúdez, después que la comisión investigadora por el Caso Convenios acudiera a Contraloría por la ausencia del jefe de Asesores de La Moneda, Miguel Crispi.

En este sentido, el titular de la cartera apuntó que “la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto“.

Cordero, en tanto, explicó que lo que dicte Contraloría una vez que Crispi responda al requerimiento tendrá un efecto para la asesoría de la actual administración y las futuras.

“No es que la Presidencia de la República no esté sujeta a rendición de cuentas, sino cuál es el sistema de rendición de cuentas correcto y adecuado para circunstancias como esta“, explicó.

En cuanto a los dichos de Bermúdez, sobre que no hay jurisprudencia y los posibles argumentos que ha aducido el Gobierno para decir que Crispi no debe concurrir a la Comisión, Cordero aseguró que “no son discrecionales, es la opinión que tiene el Ejecutivo sobre el marco regulatorio que está vinculado al asesor de la Presidencia de la República”.

“Dada la forma en que se ha trabado esta discusión, hoy la decisión final quedó en manos de lo que dictamine la Contraloría, en la obligación a nueva comparecencia y en caso de la obligación de comparecer, a la que está obligado a declarar”, enfatizó.