Ministro Luis Cordero por informe de Contraloría que alertó graves fallas de control en la Tía Rica: “Es muy preocupante”

El ente contralor detectó que personas con antecedentes penales empeñaron bienes, mientras otras recurrieron al servicio hasta 230 veces en un año.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al informe de Contraloría que alertó graves fallas de control en las operaciones de la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), más conocida como la Tía Rica.

El ente contralor detectó que, durante los años 2023 y 2024, personas que contaban con antecedentes penales empeñaron bienes y también que hubo quienes recurrieron al servicio hasta 230 veces solamente en un año.

En concreto, 1.681 personas con antecedentes realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas. Pese a ello, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades.

¿Qué dijo el ministro Cordero sobre los problemas en la Tía Rica?

El ministro Cordero partió señalando que “es un informe de preocupación desde la perspectiva de seguridad pública (…). Da antecedentes bien relevantes por un factor que las instituciones que trabajan en torno al Ministerio de Seguridad han estado tratando de focalizar (con) políticas muy específicas, y es evitar el contacto de flujos de recursos ilícitos con el Estado”.

“Uno debe evitar que las organizaciones criminales utilicen medios o vehículos legales para poder blanquear sus recursos”, dijo, afirmando que “eso todavía es más preocupante cuando se ocupan mecanismos de blanqueo con instituciones estatales”.

En esta línea, afirmó que “usar una función pública asociada al crédito prendario que tiene la Dicrep para blanquear recursos por parte de organizaciones que cometan delitos es una situación muy preocupante y nosotros, al margen de lo que enseñó la Contraloría, estamos evaluando los antecedentes desde el punto de vista de seguridad pública”.

Sobre una eventual reformulación de la Dicrep, sostuvo que “es un debate que tiene ya un par de décadas. A mí no me corresponde pronunciarme. Sí, respecto a las evaluaciones de riesgo de las operaciones que puedan tener esas instituciones y que pueden afectar la seguridad pública”.