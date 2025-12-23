Ministro Luis Cordero por corredor humanitario: “Requiere la concurrencia de todos los países” y un “lugar de recepción”

El ministro también se refirió a las expulsiones, afirmando que “Chile no tiene capacidad de tener terceros países para la recepción de esas personas.

Este martes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la idea de un corredor humanitario propuesta por el presidente electo, José Antonio Kast, para enfrentar la crisis migratoria.

Este es un tema humanitario, pero también un tema que cruza el tema criminal. El crimen organizado ha utilizado a personas como una línea de negocios y eso incluye la migración irregular”, dijo Kast.

En entrevista con Radio Universo, el ministro Cordero fue consultado sobre este tema. “No tengo noticias de cómo el presidente electo lo está pensando. Cualquier iniciativa que tenga por finalidad resolver el problema migratorio y tratar a las personas con humanidad a mí me parece siempre una buena estrategia de exploración”, partió señalando.

Pese a ello, explicó que “los corredores humanitarios, además de sus particularidades, de cómo nacen, en fin, requieren de un lugar de recepción”. “Ese es un asunto que corresponde a la evaluación; el presidente electo está haciendo su evaluación, requiere de la concurrencia de todos los países que están asociados a ese potencial corredor”.

Sobre la intención de Kast de una ley que tipifique como delito la migración irregular, sostuvo que “el delito habitualmente está pensado en el caso de inmigración irregular en términos de que si el país al cual usted va a ingresar lo tiene sancionado como delito, la idea que subyace a eso, más que la expulsión, es la idea de que simplemente por ser delito es disuasivo”.

Finalmente, sobre las expulsiones, señaló que el gran debate a nivel internacional ha sido la recepción por parte de otros países, afirmando que “Chile no tiene capacidad de tener terceros países para la recepción de esas personas y otros aspectos legales que están asociados ahí”. “En términos de volumen (…), la situación de los nacionales de Venezuela sigue siendo el problema central porque ¿dónde los destinamos?”.

“La pregunta que nosotros tenemos que hacernos a continuación es: ¿cuál es el medio más eficaz? Yo sigo creyendo que el medio más eficaz son las expulsiones administrativas, levantar la restricción por ley 20.000 para expulsiones judiciales”, cerró el secretario de Estado.