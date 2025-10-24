Ministro Luis Cordero afirma que detenidos por fatal choque en Recoleta estarían vinculados a una “red de narcotráfico barrial”

Este jueves, en el marco de la investigación por el choque, Carabineros realizó dos allanamientos en los que se incautaron 30 kilos de droga.

Este viernes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo que los dos detenidos por el fatal choque que terminó con la vida de un niño de 12 años en la comuna de Recoleta estarían vinculados a una “red de narcotráfico barrial”.

Se trata de Iván Esteban Gómez Obreque y Claudio Enrique Gaete Quiroz, de 28 y 31 años, respectivamente, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva tras ser formalizados por el delito de homicidio con dolo eventual del menor Esteban Hermosilla.

En el marco de la investigación, Carabineros realizó dos allanamientos en los que se incautaron 30 kilos de droga, millones en efectivo y diversos elementos relacionados con la actividad ilícita. Se detuvieron además a tres ciudadanos bolivianos que pertenecerían a la banda.

En conversación con T13, el ministro sostuvo que Gómez y Gaete “tenían un prontuario policial importante, pero curiosamente no tenían asuntos pendientes desde el punto de vista penal (…). Los delitos en los cuales estaban involucrados estaban asociados a robos y desórdenes”.

Sobre los allanamientos, el secretario de Estado detalló que se registró un domicilio en Recoleta y otro en Huechuraba. “Se obtiene por un lado, 30 kilos de drogas y, por la otra, más de 40 millones de pesos, asociados a personas vinculadas con ellos, que son tres bolivianos”, precisó.

“No eran sujetos que simplemente hubiesen tenido prontuarios previos de delitos contra la propiedad, sino que además estaban probablemente vinculados, que es un asunto que el Ministerio Público está avanzando ahora, a una red de narcotráfico barrial“, cerró Cordero.