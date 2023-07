El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, entregó una vocería tras exponer en una comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la instancia, señaló que tras el robo de computadores a dicha cartera la información “estaba resguardada y el funcionamiento del Ministerio no estaba corriendo peligro como algunas personas intentaron esbozar“.

“Tal como lo mencionamos en el momento en que ocurrió el robo es que (…) toda la información sensible de la población estaba resguardada fuera de los computadores físicos”, informó.

Asimismo, reiteró que no renunciará a su cargo en el marco de las críticas y pedidas de salida de parte de personeros del oficialismo y oposición.

“Esta pregunta me la han hecho muchas veces, la verdad es que estoy muy concentrado en las labores del Ministerio de Desarrollo Social, que son labores que aportan al programa de Gobierno. (…) Estoy absolutamente concretado en las tareas del Ministerio, y como lo he dicho, situaciones como estas que muchas veces lo que buscan es alterarnos de nuestro normal funcionamiento y desviar nuestra atención, al menos no lo van a conseguir tan fácilmente”, manifestó.

Imputaciones de delito

Respecto a las imputaciones de delito que expresaron algunos parlamentarios de oposición en contra del ministro Jackson, el secretario de Estado señaló que “creo que el tiempo va a ir demostrando el carácter de calumnias que tuvieron”

“Con el paso del tiempo yo espero que las personas que vertieron irresponsablemente esas opiniones se retracten, de tal manera que nosotros podamos seguir avanzando en el debate para el cual estamos convocados, que es, por ejemplo, mejorar las pensiones de las personas mayores que hoy día están esperando”, expresó, descartando así la instrucción de querellas o sumarios.