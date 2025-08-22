Ministro Grau responde a críticas por su nombramiento en Hacienda: “El país sabe de mi trabajo”

El nuevo jefe de la billetera fiscal dijo que "el trabajo habla por sí mismo" y que "todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo, con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente trabajo legislativo en conjunto".

Nicolás Grau, el nuevo ministro de Hacienda, tras la salida de Mario Marcel, respondió a las críticas que ha recibido por su reciente nombramiento.

La autoridad se mantenía como titular de Economía y ahora una de sus principales tareas será tramitar en el Congreso el presupuesto para el 2026. Y el próximo año será otro gobierno el que deberá ejecutarlo.

Gremios del mundo económico han apuntado a que los cargos del mundo económico y de hacienda son bastante diferentes. Incluso, la senadora Ximena Rincón dijo en CNN Chile que Grau fue designado porque pertenece al grupo de amigos del presidente Gabriel Boric.

Lee también: Ximena Rincón: “Se optó por Grau porque es del mismo grupo de amigos del Presidente Boric”

De todos modos, el nuevo jefe de la billetera fiscal habló sobre las críticas y dijo que “todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo, con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente trabajo legislativo en conjunto”.

“En todos los proyectos de ley hemos tenido que construir mayorías tanto con el oficialismo como con la oposición. El país sabe de mi trabajo y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda”.

Consultado sobre las dudas que hay en torno a sus capacidades, respondió: “El trabajo habla por sí mismo, tanto lo que hemos realizado hasta ahora como también lo que vamos a realizar para adelante”.