Ministro García tras promulgación de Ley de Permisos Sectoriales: “Hoy se pueden hacer todos los trámites en paralelo”

El Ministro de Economía, Álvaro García, detalló en CNN Chile Radio los efectos inmediatos de la nueva legislación. La normativa, que busca destrabar la carpeta de proyectos de inversión, permitirá que los permisos sectoriales -que afectan a 37 servicios públicos- puedan tramitarse simultáneamente.

La promulgación de la Ley de Permisos Sectoriales, publicada recientemente en el Diario Oficial, fue destacada por el ministro de Economía, Álvaro García, como el principal motor para reactivar la carpeta de grandes proyectos de inversión del país, valorada en cerca de US$80 mil millones.

En entrevista con CNN Chile Radio, el secretario de Estado enfatizó que el efecto de la ley es de aplicación inmediata y que permitirá que las empresas puedan tramitar de forma paralela permisos que antes eran secuenciales.

El ministro García también aprovechó la instancia para comentar la nueva cifra de desempleo y refutar los “diagnósticos catastrofistas” sobre la situación económica nacional.

La Ley de Permisos Sectoriales

El principal efecto de la ley, que afecta a 37 servicios públicos y 380 trámites, es la agilización de la materialización de proyectos de inversión. García explicó que la nueva normativa permite sortear uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo económico.

“Hoy día ya alguien que va a desarrollar un proyecto de inversión que hasta ayer significaba que tenía que hacer un permiso después de otro, hoy día los puede hacer todos en paralelo, reduciendo muy significativamente los tiempos”, aseguró el ministro, además de proyectar que la reducción de tiempo de trámites estaría en un rango de entre 30% y 70%.

La implementación completa de la ley será progresiva y requerirá la modificación de reglamentos, con el objetivo de tener el grueso operativo en los próximos seis meses.

Entre los aspectos pendientes se encuentra la creación de la figura de Proyectos Estratégicos y las Declaraciones Juradas en reemplazo de ciertos permisos.

“Se crea también la figura de los proyectos estratégicos, los grandes proyectos que mueven la aguja de la economía nacional. Nos comprometemos a reducir a la mitad los tiempos de trámite”, señaló García.

El ministro indicó también que el problema de los permisos sectoriales era, en tiempos de trámite, “casi el doble” que el permiso ambiental. Además, la ley establece una ventanilla única digital y entrará en vigencia en las próximas semanas la eliminación del permiso sanitario para algunas actividades, como ferreterías y tiendas de útiles escolares.

La baja del desempleo y la negación de una “emergencia laboral”

Respecto a la última cifra de desempleo (8,6% para el trimestre junio-agosto), que muestra una baja de 0,3 puntos respecto al año anterior, el ministro García la calificó de “muy buenas noticias”.

Frente al concepto de “emergencia laboral” instalado por algunos analistas, García fue categórico en su refutación: “Yo no comparto ese criterio, pero creo que el punto no está en cómo uno lo llama. Para nosotros es un desafío central aumentar la cantidad de buenos puestos de trabajo y a eso es a lo que estamos abocados”.

El ministro de Economía defendió que la tendencia a la baja no es estacional, sino un reflejo de que “la economía está creciendo, que es coherente con las cifras económicas que vimos publicadas por el Banco Central hace poco, también con el muy significativo incremento que ha tenido la tasa de inversión”.

Respuesta a los diagnósticos “catastrofistas”

En el contexto del debate económico-político, Álvaro García concordó con el exministro Marcel en que los diagnósticos son “excesivamente negativos”. Argumentó que el país está progresando, citando el aumento de la proyección de inversión a más de un 5%, el manejo fiscal que “estabilizó el crecimiento de la deuda externa”, y el aumento de casi un 10% en la inversión extranjera.

García sostuvo que el pesimismo es una “estrategia más bien electoral de decir este gobierno ha hecho todo mal” y aseguró que los inversionistas no se confunden, ya que “conocen las cifras reales y se comportan de acuerdo a ellas y los resultados están a la vista. La inversión está creciendo”.

El ministro concluyó que el Gobierno “logró combinar dos cosas que en economía son muy difíciles, reducir la tasa de inflación e incrementar la tasa de crecimiento”, sentando las bases para que Chile pueda crecer en el rango de 3% a 4% en el futuro, gracias a la significativa cartera de proyectos en desarrollo.