Ministro García descarta que retiro del proyecto de negociación ramal haya sido influenciado por el sector empresarial

Desde La Moneda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia defendió la decisión, argumentando que el foco inmediato debe estar puesto en generar más empleo.

Este martes el Gobierno retiró el proyecto de negociación colectiva ramal, una iniciativa que había sido impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

Desde La Moneda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, defendió la decisión, argumentando que el foco inmediato debe estar puesto en generar más empleo.

El secretario de Estado explicó que la medida responde a una evaluación sobre los efectos de este tipo de políticas en el mercado laboral.

En ese sentido, sostuvo que “la negociación ramal, en lugar de ayudarnos en el objetivo de crear más y mejores empleos, va en la dirección contraria. Por eso creemos que no es el momento de llevar adelante ese tipo de iniciativas“.

Asimismo, descartó que la decisión haya sido influenciada por el sector empresarial, particularmente por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

“Nosotros la verdad es que desde que se presentó el proyecto de negociación ramal, siempre dijimos que no lo compartíamos, siempre dijimos que iba en contra del objetivo principal de crear empleo”, afirmó.

En esa línea, también cuestionó el momento en que fue presentada la iniciativa.

“Lo dijimos cuando lo presentó el Gobierno pasado, que si mal no recuerdo, fue a fines de enero. De verdad que fue una iniciativa además bastante bastante tardía”, recalcó.

García Ruminot indicó que el retiro del proyecto busca “entregar mayor certeza de tal manera que, particularmente, nuestros pequeños y medianos empresarios se atrevan a contratar más trabajadoras, más trabajadores. Eso es lo que necesitamos en este momento”.

“Por eso que hemos tomado esta decisión que nos parece además oportuna, nos parece prudente, porque repito, el objetivo central del Gobierno es crear más y mejores empleos”, sostuvo.

Respecto a las críticas sobre los efectos en las pymes, explicó que una negociación por sector podría generar exigencias difíciles de cumplir para las empresas más pequeñas.

“Porque cuando usted negocia, por ejemplo, por actividad económica y uno no distingue el tamaño de la empresa, naturalmente la empresa más grande, la que tiene las espaldas más anchas, esos sindicatos van a procurar que todas las condiciones sean iguales para cualquiera sea el tamaño de la empresa”.

Finalmente, abordó la posibilidad de establecer diferencias según el tamaño de las empresas: “Se hace bastante difícil”, ya que “las empresas, normalmente, el tamaño uno lo va definiendo por ventas y las ventas son variables. Van cambiando de un año a otro, depende la posición que tengan en el mercado. Muchas veces hemos tratado de hacer eso, pero resulta bastante difícil“.